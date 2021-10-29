Ковид убил в Азербайджане еще 26 человек

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1757 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 26 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 526920 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 490789 человек благополучно прошли лечение, 7021 пациент скончался.

В активной фазе заболевания числится 29110 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5169788 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11753 — за минувшие сутки.