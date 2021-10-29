В Азербайджане компании и предприниматели смогут учреждать студенческую стипендию.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в проекте закона «О высшем образовании». Он будет вынесен на обсуждение на заседании рабочей группы 2 ноября.

Согласно проекту, студентам, обучающимся в форме очного обучения в высшем учебном заведении, будут назначаться и выплачиваться стипендии за счет средств государственного бюджета в соответствии с правилами предоставления стипендий, утвержденными соответствующим органом исполнительной власти. Стипендии предоставляются с целью стимулирования успехов в учебе.

Учреждаются следующие виды стипендий:

— образовательные стипендии для студентов;

— именная стипендия;

— индивидуальная стипендия;

— стипендии, назначаемые юридическими или физическими лицами.