В Азербайджане будут выдавать электронные рецепты

Руководитель департамента лекарственных средств и медикаментов TƏBIB Эльмин Гулиев заявил, что в стране идет процесс цифровизации обращения лекарственных средств в стране. По его словам, возможно, в ближайшее время после полного завершения цифровизации, в стране будет внедрена система отслеживания лекарств.

«На следующем этапе в стране будет осуществлен переход на электронные рецепты, мы уже распрощаемся с бумажными рецептами. Лекарства будут выписываться в электронной форме, по ней же выдаваться в аптеках», — отметил он.