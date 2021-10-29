Великобритания признает COVID-паспорта граждан Азербайджана, привитых AstraZeneca, Pfizer, Moderna и J&J

С 1 ноября 2021 года в Великобритании будут признаны COVID- паспорта граждан Азербайджана, получивших обе дозы вакцин «Oxford-AstraZeneca», «Pfizer-BioNTech», «Moderna» и «Johnson&Johnson».

Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает АПА.

Согласно правилам, пассажиры должны получить вторую дозу вакцины как минимум за 14 дней до въезда в страну. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке, с указанием имени человека, даты рождения, информации о том, когда и где он вакцинировался. Кроме того, согласно правилам, лица, путешествующие из Азербайджана, при въезде в Великобританию должны заполнить пассажирские бланки, а через два дня после прибытия в Великобританию должны сдать ПЦР-тест или тест «lateral flow».

Отметим, что ранее из-за непризнания Великобританией выданных в Азербайджане сертификатов о вакцинации, после въезда в Великобританию граждане Азербайджана должны были соблюдать карантинный режим не менее 5 дней.