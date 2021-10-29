Бывшая заместительница главы ИВ Нефтчалинского района арестована в зале суда

Бывшая заместительница главы ИВ Нефтчалинского района по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гюльтекин Садыгова арестована в зале суда, передает АПА.

Cегодня завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, бывшего первого заместителя главы ИВ Вургуна Акберова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, заведующего районным отделом образования Аждара Керимова, заведующего отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова, главного врача центральной районной больницы Тельмана Захидова.

На процессе, который прошел в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева, был зачитан приговор.

Согласно приговору, Г.Садыгова приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Она была арестована в зале суда.

Прокурор запросил для Г.Садыговой 8 лет 6 месяцев лишения свободы.