Экс-глава ИВ Нефтчалинского района приговорен к 10 годам тюрьмы

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, бывшего первого заместителя главы ИВ Вургуна Акберова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, заведующего районным отделом образования Аждара Керимова, заведующего отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова, главного врача центральной районной больницы Тельмана Захидова.

На процессе, который прошел в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева был зачитан приговор, передает АПА.

Согласно приговору, бывший глава исполнительной власти Исмаил Велиев был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, прокурор запросил для экс-главы исполнительной власти 11 лет лишения свободы.