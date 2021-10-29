В Милли Меджлисе предложили создать семейные суды

«Суды по семейным делам действуют в большинстве стран с целью укрепления института семьи».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявила депутат Малахат Ибрагимгызы, пишет АПА.

Депутат отметила, что суды по семейным делам действуют в братской Турции очень эффективно, начиная с 2013 года:

«Еще в 2019 году по решению Верховного суда России в России был создан суд по защите прав семьи и детей. В Азербайджане регулярно публикуются отчеты Министерства юстиции о браках и разводах, что является тревожным сигналом для института семьи в нашей стране. Я считаю необходимым создание семейных судов в рамках успешно проводимой в нашей стране судебно-правовой политики».