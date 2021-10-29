В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа

В Баку в полной средней школе №245, перешедшей на дистанционное обучение из-за коронавируса, возобновлены очные занятия.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, 14-дневный карантинный период, установленный для школьного контингента Центром гигиены и эпидемиологии, завершился 29 октября.

Отмечается, что с целью более надежной защиты учеников и педагогического коллектива от инфекции COVID-19 в учебных заведениях серьезно соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации.