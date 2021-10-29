На освобожденных землях планируется строительство водомерных станций



До конца 2021 года на освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство 11 гидрологических водомерных станций.

Об этом заявил замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, водные ресурсы освобожденных земель оцениваются почти в два миллиарда кубометров.

«Будут приняты необходимые меры для обеспечения эффективного использования водных ресурсов на освобожденных территориях и доступа к ним населению. В связи с этим у нас есть множество проектов. Также разрабатываются проекты по ремонту водохранилищ «Суговушан», «Кондаланчай» и «Хачинчай», — сказал Керимов.