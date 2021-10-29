В Баку сгорел частный дом с тремя автомобилями во дворе

В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.

Инцидент произошел в частном жилом доме на улице Яхьи Гусейнова в поселке Баладжары, передает АПА.

Причиной пожара стало замыкание линий электропередач на улице. В результате сгорели дом, принадлежащий Исламу Мамедову и припаркованные во дворе дома автомобили Nissan, Lexus и Mercedes.

На место происшествия были привлечены пожарные расчеты Бинагадинского и Наримановского районов. Огонь перекинулся также во двор прилегающего частного жилого дома. Расширение масштаба пожара было предотвращено пожарными.

По словам очевидцев, концы проводов были оголены.