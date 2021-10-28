Гёйчай вновь не сможет провести праздник граната

В этом году в Гёйчае не пройдет праздник граната, сообщил первый заместитель главы Исполнительной власти Гёйчайского района Икрам Велиев.

Для проведения мероприятия было сделано обращение в соответствующие структуры.

«Мы получили отказ. В этом году праздник не будет проводиться из-за пандемии. Ежегодно собиралось около 40 тысяч человек. В настоящее время уровень заражаемости высокий, поэтому мероприятие отменено», — отметил Велиев (цитата по «Спутнику»).

В последний раз праздник граната в Гёйчае был проведен 9 ноября 2019 года — в День государственного флага.

Мероприятие с 2006 года ежегодно отмечается в Азербайджане в дни сбора граната. В дни праздника в городе Гёйчай, считающегося центром гранатоводчества страны, проводятся выставки, где садоводы демонстрируют различные сорта граната, гранатовые соки, варенье.

В 2020 году ЮНЕСКО объявило праздник граната одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.