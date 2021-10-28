В Азербайджане выявлено 2 420 новых случаев заражения COVID-19, 29 пациентов скончались



В Азербайджане выявлено еще 2 420 случаев заражения коронавирусом, 1 358 человек вылечились, 29 пациентов с коронавирусом скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 524 788 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 489 032 человека вылечились, 6 995 скончались, число активных больных – 28 761.

За прошедшие сутки проведено 13 827 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 158 035 тестов.