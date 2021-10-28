Задержан вымогатель, открывший фальшивую страницу от имени шехида полковника Бабека Самидли, сообщили в Министерстве внутренних дел. Отмечается, что начато расследование на основании многочисленных обращений в МВД, связанных со сбором денег человеком, открывшим фейковую страницу в социальной сети Instagram страницу от имени шехида полковника Бабека Самидли.

Установлено, что страница была создана несовершеннолетним жителем Бардинского района Амалом Ширинзаде (имя условное).

Юноша объявил на странице сбор денег у пользователей под предлогом организации ихсана для шехидов.

А.Ширинзаде, указав карточные данные, просил перечислить средства на эту карту, после чего обналичивал и присваивал деньги. В ходе обыска в квартире, где проживал А.Ширинзаде, были обнаружены и изъяты электронные данные, мобильный телефон, а также другие носители информации.

Расследование по факту продолжается.