Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Утром возможны дожди, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-11° тепла, днем-14-16° тепла. В Баку ночью будет 9-11° тепла, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление упадет с 767 мм ртутного столба выше нормы до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, к вечеру местами возможны дожди. В горных районах выпадет снег, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла.