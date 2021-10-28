Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз из Грузии свыше 18 кг золота

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну из Грузии золотых украшений общим весом свыше 18 кг.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Свертки с золотыми украшениями общим весом 18,172 кг были обнаружены в тайнике в грузовом автомобиле марки «Mercedes-Benz», — говорится в сообщении.

Контрабанда была выявлена на таможенном посту «Красный мост».

В общей сложности контрабандный груз включал: 761 браслет, 754 цепочки, 783 пары серег, 118 кулонов, 198 комплектов «колье-кулон», 7 комплектов «браслет с цепочкой», 11 комплектов «кулон-кольцо-серьги», 11 комплектов «кольцо-серьги», 3 комплекта «кольцо-браслет», 5 комплектов «кольцо-цепочка-серьги», 2 комплекта «цепочка-браслет-кольцо-серьга», 8 серег и 14-граммовая цепочка.