На освобожденной от оккупации территории Агдама обнаружены скелеты со связанными руками

На освобожденной от оккупации территории Агдамского района обнаружены скелеты мужчины и женщины со связанными руками.

Скелеты были обнаружены во время проведения земляных работ на 37-м км дороги Барда-Агдам на территории под названием Узундере, передает АПА.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и эксгумировали человеческие останки.

Отметим, с 23 июля 1993 года территории, где были обнаружены скелеты, находились под армянской оккупацией и в течение 27 лет находились под контролем ВС Армении. Есть вероятность того, что эти скелеты принадлежат попавшим в заложники гражданам.