Мать шехида наглоталась таблеток, чтобы ее услышал глава Гянджи

«Я не просила у исполнительной деньги на аренду квартиры, золото или что-то еще. Я просто хотела, чтобы они устроили мне встречу с главой исполнительной власти и просто выслушали меня».

Об этом, как передает Minval.az, газете «Ени Мусават» заявила мать шехида Сахиба Гасанова Вусала Мамедова, которая вчера предприняла в Гяндже попытку суицида.

Она рассказала о своем одиночестве и финансовых затруднениях.

«Некоторые сайты писали, что исполнительная власть якобы оплачивала аренду моего дома, оказывала финансовую помощь, обеспечивала меня всем. и так далее. Все это ложь. Некоторые пользователи соцсетей и пресса даже писали, что я пыталась покончить жизнь самоубийством, потому что не могла платить за квартиру в течение года. Кто из-за этого кончает жизнь самоубийством? До сегодняшнего дня они заплатили мне лишь арендную плату только за два месяца. Когда отдали деньги, сказали, что «отдаем из своего кармана, так как нет такого закона, который принудил бы их платить за квартиру вместо меня. И добавили, что такой помощи больше не будет. Поверьте, мне было очень тяжело брать эти деньги. Почему я должна была унижаться перед ними?», – рассказала женщина.

По ее словам, материальной помощи ей так же не было оказано.

«Я не получала никакой финансовой помощи. Да, как и остальные члены семей шехидов, я встала на учет. 1-2 раза в год мне передавали на праздники вермишель и макароны».

По ее словам, от ИВ Гянджи она просила лишь одного:

«У меня нет никого, кроме матери. Я хочу позаботиться о своей маме. Мое второе желание — получить небольшое место, чтобы я мог позаботиться о себе, когда придет старость. Я вырастила сына в сложных условиях, он стал шехидом во имя Родины. И я осталась одна. Кто мне поможет, когда я завтра состарюсь? Поэтому я обратилась в исполнительную власть, чтобы они помогли мне с получением небольшой жилплощади. Но меня никто не слушал. В конце концов, я настаивала на встрече с главой ИВ, но мне ответили, что это невозможно. Вчера я снова обратилась в исполнительную власть, но мне ответили, что главы нет в городе. Я сказала, что покончу с собой от отчаяния, но никто не обратил на это внимания. Я пошла домой и приняла лекарство большую дозу таблеток, затем вернулась в ИВ и сказала, что совершаю самоубийство, вы меня до этого довели. И только после этого мне сказали, что глава ИВ находится в своей комнате».

Отметим, что после попытки суицида глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов навестил мать шехида в больнице.

«Он навестил меня и сказал, что разговор состоится, когда я выздоровлю. Больше ничего не сказал», – рассказала женщина.