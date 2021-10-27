В Минздраве не рекомендуют давать детям витамины без назначения врача

«Осенью и зимой иммунитет у людей ослабевает. Начало очных занятий в школах и увеличение числа детей, идущих в детские сады, повлияли на рост заболеваемости коронавирусом», аявила советник отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова.

По ее словам, правильное и здоровое питание являются залогом крепкой иммунной системы у детей: «Младенцам необходимо как можно больше питаться грудным молоком, а взрослым нужна сбалансированная система питания. С маленькими детьми нужно много времени проводить на свежем воздухе».

Представитель министерства отметила, что нельзя давать детям витамины без консультации с врачом: «Прием витаминов без назначения врача может вызвать осложнения. Родители полагают, что давая витамины своему ребенку они смогут укрепить его иммунную систему. Но есть витамины, которые имеют свойство накапливаться в организме, что чревато серьезными последствиями. Обычно, по этой причине наблюдаются гастрит и расстройства желудочно-кишечного тракта».