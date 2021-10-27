Ильхам Алиев поздравил Милоша Земана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Чешской Республики Милошу Земану поздравительное письмо.

В тексте письма говорится:

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.

Верю, что расширение азербайджано-чешских связей, укрепление сотрудничества между нашими странами и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу – постоянного мира и процветания».