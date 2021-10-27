Обнародована статистика заражения COVID-19 по стране и Баку

Обнародована статистика заражения COVID-19 по стране.

Как передает «koronavirus.info», самая высокий уровень инфицирования приходится на город Баку — 53.4 процента. В Абшеронском районе этот показатель составляет 13.4 процента, в низменных районах — 12.4 процента, 7.3 процента — в Гяндже-Газахе, 3.6 процента — в Шеки-Загатале, 3.3 процента — в Губе-Хачмазе, 2.5 процента — в Лянкяране, 2.2 процента — в нагорном Ширване и 1.5 процента — в Верхнем Карабахе.

В Нахчыване заболеваемость составляет 0.06 процента, а внешнее заражение — 0.4 процента.

Также обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.6%, в Хатаинском районе — 13.5%, в Ясамальском районе — 11.7%, в Сабунчинском районе — 11.8%, в Насиминском районе — 7.6%, в Наримановском районе — 7.8%, в Сураханском районе — 8.4%, в Низаминском районе — 7.1%, в Гарадагском районе — 4.4%, в Хазарском районе — 7.6%, в Сабаильском районе — 4.9%, в Пираллахинском районе — 0.5%.