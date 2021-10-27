В Баку благоустроен очередной двор

В рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, 27 октября в пользование жителей передан очередной благоустроенный двор.

Обновленный двор охватывает здания по адресу: Насиминский район, ул. Сеида Джафара Пишевари, 14, 20, где проживает около 800 жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей и молодежи установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная, шахматная, детские игровые площадки. На территории двора установлены скамейки, беседки, скворечники, контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасад, крыши и подъезды зданий. На территории двора дополнительно посажены 50 деревьев, на участке в 1600 кв. метров создана зеленая полоса, созданы условия для полива зеленых насаждений.