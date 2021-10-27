Обнародовано время наступления астрономических времен года в Азербайджане в 2022 году

Названо время наступления астрономических времен года в Азербайджане в 2022 году. Об этом АПА сообщил доцент кафедры астрофизики Бакинского государственного университета Хыдыр Микаилов.

По его словам, в следующем году весенний сезон (весна) наступит в Азербайджане 20 марта в 19:33:00.

Летний сезон — летнее солнцестояние — 21 июня в 13:13:00.

Осенний сезон — 23 сентября в 05:03:00.

Зимний сезон (зимнее солнцестояние) в Азербайджане наступит 22 декабря в 01:48:00.

Время прохождения Земли на наибольшее расстояние от Солнца (афелий) – 4 июля в 11:10, расстояние составит-152 098 455 км.

Время прохождения Земли по ближайшему к Солнцу расстоянию (перигелий) — 4 января в 10:52, расстояние составит — 147 105 052 км.