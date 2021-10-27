Вильям Гаджиев выздоровел от COVID-19 и вернулся в СИЗО

Самочувствие бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, который был переведен в Центральный таможенный госпиталь из-за заражения коронавирусом, улучшилось.

В ответ на запрос АПА в Министерстве юстиции сообщили, что бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района, арестованный за должностные преступления, некоторое время назад заразился коронавирусом, после чего был помещен в Таможенный госпиталь, проходил там лечение. В.Гаджиев полностью выздоровел и возвращен в пенитенциарную систему.