Проезд в автобусах можно будет оплачивать банковской картой, продажу BakıKart приостановят

В Баку в ближайшее время проезд в автобусах можно будет оплачивать посредством NFC-технологии (бесконтактная оплата), QR-кода или банковской карты.

Об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, продажа проездных карт «BakıKart» будет приостановлена:

«Пассажирам будут предложены новые способы оплаты проезда. Прежних проездных карт не будет, потому что оплату можно будет осуществлять онлайн. В ближайшее время проезд можно будет оплачивать посредством NFC, QR-кода или банковской карты, и отпадет необходимость в проездных картах, используемых в настоящее время».