В столичном метро усиливается контроль за пассажиропотоком

В связи с увеличением количества пассажиров на станциях Бакинского метрополитена созданы новые группы контроля, работающие в усиленном режиме.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время на станциях проводятся контрольные мероприятия, связанные с предотвращением плотности, выполнением решений и поручений, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией: «Бакинский метрополитен в связи с этим определил несколько приоритетных направлений своей деятельности. Группы мониторинга, созданные в метрополитене, начали изучать поток пассажиров. На данный момент на станциях осуществляется процесс регулирования суточного потока пассажиров, организации перевозочного процесса, движения поездов. Связанные с этим группы работают в специальном режиме, контролируется движение пассажиров и плотность. В настоящее время предотвращение плотности в метро осуществляется регулируемым способом».

Б.Мамедов отметил, что на данный момент группы мониторинга, состоящие из сотрудников метрополитена, проводят на станциях строгий инструктаж по соблюдению методических указаний, связанных с пандемией: «В настоящее время задержек движения поездов не наблюдается, запасные поезда находятся в готовности, в случае необходимости они выпускаются на линию, тем самым предотвращается создание серьезной плотности на станции».