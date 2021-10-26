В Лачине на кладбище обнаружены фигуры в виде лошадей

Вблизи села Эрдешеви Лачинского района, на территории, именуемой «El qəbirstanlığı» обнаружены фигуры в виде лошадей.

Об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Сообщается, что в настоящее время Госслужба проводит мониторинг на освобожденных территориях, в ходе которого и были обнаружены фигуры:

«Приняты меры по регистрации и охране найденных фигур в виде лошадей. В ходе мониторингов наши сотрудники также обнаружили аналогичные надгробные фигуры вблизи села Эрдешеви Лачинского района, на территории, именуемой «El qəbirstanlığı».