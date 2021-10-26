В Ясамальском районе Баку ветер повалил деревья, есть пострадавший



Сильный ветер в Баку повалил несколько деревьев, в результате чего пострадал один человек.

Минувшей ночью на территории Ясамальского района Баку, на улице Захида Халилова, упавшее дерево повредило автомобиль марки Daewoo местного жителя Рамина Мамедова, сообщает «Спутник-Азербайджан»

В этот момент отскочившие от силы удара ветки ранили свекра Мамедова — 51-летнего Сафтара Мамедова. Мужчину госпитализировали с ранением уха. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

Между тем, в Исполнительной власти города Баку сообщили, что за ночь в столице зафиксировано не более десяти поваленных деревьев, хотя ожидалось, что последствия стихии будут более масштабными. К утру последствия непогоды были полностью устранены.