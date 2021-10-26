По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с 18:00 вечера 25 октября на территории страны изменились погодные условия, местами прошли дожди, в горных районах выпал снег, усилился северо-западный ветер.

Как сообщили в МЭПР, высота снежного покрова составила в Лазе, Хыналыге 25 см, 23 см в Грызе, 11 см в Дастафурчай — Гараголлар (Дашкесан), 3 см в Шахдаге, Халтане, 2 см в Гусаре, 1 см в Алтыагадже, Дашкесане.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 8°, в низменных районах — до 11°, в горных районах — до 6°, в Нахчыванской АР — 3-10°. Высота волн в Каспийском море достигла 5.5 метров.