В Баку будет пасмурно и дождливо

Обнародован прогноз погоды на 27 октября.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами на полуострове возможны дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 7-9 днем – 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне возможен моросящий дождь. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 5 градусов мороза до 0, днем 0-5 градусов тепла.