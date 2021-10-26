В Баку в отношении полицейских, укравших оружие, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Сабунчинского районного управления полиции Мусы Аллахвердиева и Эльхана Мустафаева.

Обоим сотрудникам полиции были предъявлены обвинения по статьям 228.1 (незаконное хранение оружия) и 232.2.3 (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса, пишет АПА.

В результате проверки, проведенной Главным управлением полиции города Баку в декабре 2020 года в Сабунчинском районном управлении полиции, была выявлена пропажа одного из пистолетов «Zəfər K».

В апреле 2021 года в качестве подозреваемых были задержаны сотрудник Сабунчинского районного управления полиции Муса Аллахвердиев и сотрудник пост-патрульной службы Эльхан Мустафаев.

Предварительное следствие завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

В настоящее время судебное расследование по уголовному делу продолжается.

Отметим, в декабре 2020 года в ходе проверки была выявлена пропажа оружия, начальник дежурной части Сахраб Рзаев был освобожден от занимаемой должности. После того, как в апреле 2021 года оружие было обнаружено, он был назначен на должность инспектора 13-го отделения Управления полиции Сабунчинского района.