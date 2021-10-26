В Баку Gelandewagen врезался в полицейский автомобиль, есть пострадавшие

В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла в районе Аг Шехер, передает АПА.

Автомобиль марки Gelandewagen врезался в автомобиль пост-патрульной службы МВД. В результате аварии пострадал сотрудник полиции, находившийся в машине.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил, что инцидент был зарегистрирован сегодня ночью, в результате аварии есть пострадавшие:

«К месту происшествия были привлечены сотрудники оперативно-следственной группы Хатаинского районного управления полиции. В настоящее время выясняются причины аварии, будет дана правовая оценка».