В столичной школе рассказали, почему ученик выпрыгнул из окна

В информации, предоставленной полной средней школой № 311 города Баку, отмечается, что учащийся класса 10 А (имя учащегося по соответствующим причинам не указывается) выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы уклониться от занятий. В результате инцидента ученик рассек бровь, пишет АПА.

Администрацией школы была немедленно вызвана «скорая помощь», родители учащегося были проинформированы о произошедшем.

В городской клинической больнице № 3 ученику наложили шов на бровь.

В настоящее время состояние школьника удовлетворительное.