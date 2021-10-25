Азербайджанские парламентарии обсудят 29 октября следующие вопросы

Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, которое состоится 29 октября 2021 года.

Повестка включает следующие вопросы, пишет «Тренд»:

1. Проект закона Азербайджанской Республики «Об утверждении протокола о продлении срока действия соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства ФАО-Азербайджан».

2. Проект закона Азербайджанской Республики «об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле».

3. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики».

4. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики» (третье чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О валютном регулировании», «о кредитных союзах», «о банках», «О почте», «о бухгалтерском учете», «о страховой деятельности», «о небанковских кредитных организациях», «об инвестиционных фондах», «о рынке ценных бумаг» и «о кредитных бюро» (третье чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения» (третье чтение).

7. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О несостоятельности и банкротстве», «об исполнении», «о банках», «о театре и театральной деятельности», «о страховой деятельности», «о применении особого экономического режима к нефтегазовой деятельности экспортного назначения» и «о занятости» (третье чтение).

8. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (второе чтение).

9. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение).

10. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об образовании» (второе чтение).

11. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О профессиональном образовании» (второе чтение).

12. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «30-летие Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)» и медали Азербайджанской Республики «за плодотворное сотрудничество с таможенными органами» (первое чтение).