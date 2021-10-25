Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, вреден ли полный отказ от сахара.

«Полный отказ от сахара в чистом виде не несёт вред. Мы его в любом случае получаем из всех продуктов питания, которые употребляем. Мозг питается исключительно глюкозой, поэтому он всё перерабатывает в сахар», — заявила она в беседе с RT.

По её словам, люди везде едят «скрытый» сахар, например, в колбасе.

Как отметила эксперт, нередко производители указывают в составе не количество сахара, а углеводов, так что россияне зачастую перевыполняют ежедневную норму сахара.