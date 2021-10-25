МВД: Лиц, приобретающих поддельные COVID-паспорта привлекут к ответственности



«Приобретающие поддельные COVID-паспорта не смогут уклониться от ответственности, это вопрос времени».

Об этом заявил начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Репорт.

«Доводим до сведения, что в соответствии с законодательством Азербайджана приобретение поддельного COVID-паспорта имеет состав преступления. Некоторые люди приобретают поддельные COVID-паспорта, не вакцинируются, заражаются сами и заражают других.

В отношении совершающих эти деяния принимаются меры в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. Если использующий поддельный паспорт COVID-19 заразит других коронавирусом и станет причиной смерти, может быть привлечен к ответственности по другой статье Уголовного кодекса, а именно 139-1. Во избежание всего этого люди должны отказаться от приобретения поддельных COVID-паспортов, следовать всем установленным правилам, беречь свое здоровье и здоровье окружающих», — подчеркнул представитель МВД.