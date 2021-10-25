Распространились первые фотографии Международного аэропорта Физули

Международный аэропорт Физули, церемония открытия которого состоится во вторник, 26 октября, построен за восемь месяцев.

В церемонии открытия первой воздушной гавани в освобожденном от армянской оккупации Карабахском регионе Азербайджана примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Анадолу».

Эрдоган станет первым президентом, прибывшим на самолете в Международный аэропорт Физули.

Аэропорт Физули, фундамент которого был заложен президентом Алиевым 14 января 2021 года, подготовили к принятию рейсов в соответствии с самыми высокими международными стандартами за короткие 8 месяцев.

Первый тестовый полет в аэропорт был осуществлен 22 августа.

Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3 000 метров, а ширина — 60 метров.

Пропускная способность терминала воздушной гавани составляет 200 пассажиров в час.

В аэропорту Физули смогут приземляться и взлетать все широкофюзеляжные самолеты, включая большие грузовые борта.

Аэропорт оснащен автоматическими системами и имеет диспетчерскую вышку, соответствующую международным стандартам гражданской авиации и перевозок.

В строительстве первой воздушной гавани в освобожденном Карабахе принимали участие и турецкие компании.

Распоряжением премьер-министра Азербайджана Али Асадова от 16 октября аэропорту Физули присвоен статус международного, информация об этом была направлена в соответствующие международные организации.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) включила аэропорт в список международных аэропортов с кодом FZL.

Воздушная гавань будет обслуживать и международные рейсы и станет «окном Карабаха в мир».

В частности, аэропортом смогут воспользоваться группы туристов, направляющиеся в город Шуша — символ Карабаха.

Ожидается, что открытие аэропорта будет способствовать развитию туризма и торговли в регионе.

Аэропорт находится примерно в 100 км от Шуши и в 300 км от столицы Азербайджана Баку.