Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили Губадлинский район

25 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Губадлинский район.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Глава государства и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы, ведущей в центр города Губадлы с 10-го километра автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин.

В рамках поездки президент и первая леди встретились с представителями общественности Губадлинского района.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии 110/35/10 кВ подстанции «Губадлы».

Также Алиевы приняли участие в открытии новой воинской части Государственной пограничной службы.