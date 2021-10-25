Минздрав Азербайджана рекомендовал беременным женщинам прививаться Pfizer

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации в стране продолжается.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, появление более заразного «дельта-штамма» коронавируса побуждает вести более серьезную борьбу с вирусом. Риск более широкого распространения эпидемии повышает и сезонное изменение погоды.

С учетом результатов последних научных исследований, опыта, накопленного в связи с вакцинацией в ряде стран (США, Израиль, Бельгия и др.), рекомендаций ВОЗ, CDC, FDA Научно-медицинский совет Министерства здравоохранения рекомендует входящим в группу риска беременным женщинам (тем, кто старше 35 лет, страдает такими заболеваниями, как ожирение, диабет, гипертензия, хроническими заболеваниями легких и печени и др.) после 12-й недели беременности привиться вакциной mRNT Pfizer (“Comirnaty”).

После 12-й недели беременности на основании их письменного согласия могут привиться вакциной mRNT Pfizer (“Comirnaty”) и беременные женщины, не входящие в группу риска.

Отметим, после вакцинации сертификат о противопоказании, выданный беременным женщинам, будет заменен сертификатом о вакцинации.