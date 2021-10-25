Сотрудники полиции оштрафовали участников религиозного свадебного кортежа в Баку

В Баку задержаны организаторы свадебного кортежа с религиозными флагами, один из участников был в розыске, сообщает МВД.

Инцидент произошел 24 октября в Шувелане.

Задержаны Агали Гусейнзаде и Агакерим Балаахмедов, организовавшие свадебное торжество для Агаверди Балаахмедова по месту проживания с нарушением правил карантинного режима.

Ряд участников были оштрафованы на 200 манат по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях за отсутствие у них паспорта COVID-19.

16 машин, водители которых совершили автохулиганство, были доставлены на «штрафную площадку».

«Было установлено также, что один из участников свадьбы, Физули Малыев, был объявлен правоохранительными органами в розыск. Начато уголовное дело по статье 139-1 УК Азербайджана (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов), ведется следствие», — отметили в МВД.