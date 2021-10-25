Завтра в Баку будет дождливо

26 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами ливни. Сильный северо-западный ветер вечером стихнет.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 7-9 днем – 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются местами дожди, в горах снегопад. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.