В ходе очередного мониторинга свыше 1000 граждан не допущены на торжества



В минувшие выходные сотрудники МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Минэкономики провели мониторинги на 198 свадьбах в Баку, а также в других городах и районах республики.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, мониторинги проведены на свадьбах в 142 дворцах торжеств и 56 частных дворовых участках.

В ходе мониторингов за нарушение требований особого карантинного режима на свадьбах 65 человек были оштрафованы на основании статьи 211 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). 1059 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспорта.