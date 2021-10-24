Ученые назвали признаки низкого гемоглобина

Семь основных признаков низкого гемоглобина и, соответственно, развития анемии, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на официальный интернет-портал клиники Кливленда (США).

В сообщении отмечается, что есть несколько различных типов анемии. Некоторые вызывают лишь незначительные трудности со здоровьем, а другие – могут привести к более опасным проблемам.

Гемоглобин может упасть при кровопотере (вызванной язвами, травмами, отдельными видами онкологии и другими состояниями), в результате диеты с низким содержанием железа, а также из-за повышенной потребности организма в железе (у беременных женщин).

Существует семь признаков опасного состояния: чувство усталости, затрудненное дыхание, головокружение, головная боль, озноб, слабость, а также бледность кожных покровов.