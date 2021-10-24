Правоохранители задержали подозреваемого в поножовщине в Билясуваре

В Билясуварском районе задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений четырем людям.

В совершении преступления подозревается Гошгар Оруджев, уточняет «Репорт».

Напомним, что инцидент произошел вчера в селе Аманкенд.

Так, жители — Иса Аббасов, Турал Яхьяли, Санан Яхьяев, Арастун Шахмаров и Гошгар Оруджев поссорились в сельской чайхане. По словам пострадавших, когда они шли домой, Г.Оруджев напал на них и нанес им ножевые ранения.

Все они были доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.