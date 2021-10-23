Из Турции в Азербайджан отправлена 1000 тонн семян для посевов в Карабахе

Турецкая компания Ekmen Tarım, действующая в провинции Текирдаг на северо-западе Турции, отправила в Азербайджан тысячу тонн отборных семян для посевов на освобожденных от армянской оккупации территориях республики, передает «Анадолу».

В компании Ekmen Tarım сообщили, что часть семян дня нужд Азербайджана была произведена самой компанией, а часть закуплена у фермеров в провинциях Текирдаг, Эдирне и Кыркларели.

По ж/д в Азербайджан отправлены 600 тонн семян пшеницы, 300 тонн семян ячменя, 50 тонн семян овса и 50 тонн семян фуражного гороха.

Глава компании Ирфан Экмен рассказал, что Ekmen Tarım занимается производством семян уже 11 лет.

По его словам, сорта семян, отправленные в Азербайджан, соответствуют всем критериям почвы и климата, освобожденных от оккупации ВС Армении.

«В последние 4-5 лет я неоднократно посещал Азербайджан, знаком со многими регионами братской страны. Все сорта семян экспортированных в Азербайджан, отвечают требованиям освобожденных земель. Аграрные в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана продолжают работы на основе современных методов и технологий», — сказал Экмен.

Он также добавил, что экспорт семян осуществлен в рамках проекта «умной деревни», реализуемой властями Азербайджана на освобожденных территориях.

«Я горжусь тем, что первые всходы на тысячах гектаров освобожденных земель Азербайджана, дадут семена, отправленные турецкими аграриями», — подчеркнул Экмен.