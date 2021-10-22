Начинается судебный процесс над Эльданизом Салимовым

Начинается суд над лишенным депутатской неприкосновенности Эльданизом Салимовым.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, как уже сообщалось, по факту того, что 29 июля депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов в ресторане «Старый Двор» в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции, было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования было поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.