В Азербайджане ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 25 до 27 октября ожидаются дожди. В ночь с 26 на 27 октября и утром ожидается его усиление.

Как сообщает МЭПР, будет дуть северо-западный ветер порывами 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, 26-го в некоторых частях полуострова он усилится до 30-32 м/с, температура воздуха снизится на 4-6° по сравнению с прошлыми днями.

В районах Азербайджана с 25 до 27 октября ожидается нестабильная погода, грозы, ливни. В горных и предгорных районах выпадет снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы достигнут25-30 м/с.