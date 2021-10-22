В Азербайджан доставлены две собаки-миноискатели

Две собаки-миноискатели, прошедшие специальную подготовку в центре по подготовке собак в Боснии и Герцеговине, доставлены в Азербайджан.

В ANAMA отметили, что собаки «Бак» и «Эльма» будут использоваться в операциях по разминированию в Азербайджане.

Отметим, что 26 августа этого года в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании и договор между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Институтом наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute, MLI).

В соответствии с соглашением, до конца июля 2023 года в Азербайджан будут направлены 30 собак, прошедших специальную подготовку.

23 августа в Азербайджан были доставлены 10 специально обученных собак-миноискателей.