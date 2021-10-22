В МЧС проинформировали о принятых мерах для предотвращения оползня в поселке Бадамдар



Для предотвращения оползня в бакинском поселке Бадамдар проделана колоссальная работа.

Об это сообщил журналистам начальник геолого-поискового отдела проектного института «Азериншаат» Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС Азербайджана Самир Велиев.

По его словам, в 2018 году МЧС совместно с японской компанией разработали четырехэтапный проект для предотвращения оползня на соответствующем участке в Бадамдаре.

Сначала были разработаны меры по удалению грунтовых вод с территории, что являлось одной из основных причин оползней. В рамках этих мероприятий пробурены скважины диаметром 3,5 метра и глубиной 30 метров, сквозь которые были установлены горизонтальные водозаборы длиной 50-60 метров.

«В настоящее время эти работы завершены, по итогам наблюдений уровень грунтовых вод упал на 7-8 метров. В ходе очередного этапа на правой стороне дороги от Бадамдара на железных сваях построена подпорная стена, часть дороги была очищена от земляной массы. Позднее будут начаты работы по укреплению склона», — добавил Велиев.