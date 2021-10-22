По факту попытки изнасилования таксистом школьницы возбуждено уголовное дело

По факту попытки изнасилования водителем такси, жителем Физулинского района девочки на территории Бейлаганского района возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службы МВДинистерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что по данному факту в Бейлаганском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье УК 152.1 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста): «В зависимости от результатов расследования будет дана юридическая оценка данному факту».

Отметим, согласно информации, распространенной в соцсетях, на территории Бейлаганского района водитель такси попытался изнасиловать ученицу 8-го класса. В ответ на это близкие девочки избили таксиста и сняли это на видео, а затем распространили эти кадры в соцсетях.