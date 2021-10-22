Завтра в Баку будет до +20 градусов тепла

23 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 13-15, днем — 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла.